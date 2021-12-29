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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda alımları durdu, alımların Ocak ayının başında toparlanması bekleniyor

Bu hafta, alıcıların alım yapmaya yanaşmamasına bağlı olarak Pakistan ithal hurda piyasası durgun seyretti.

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