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Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları küresel piyasaya paralel olarak arttı

Son zamanlarda Türkiye’deki hurda fiyatlarının güçlenmesi, Avrupalı hurda tedarikçilerini Pakistan’a verdikleri fiyatlarını artırmaya teşvik etti.

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