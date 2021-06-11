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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları küresel piyasalardaki yükselişle birlikte arttı

Avrupa menşeli konteyner bazlı 211 kalite değirmen hurdası için Pakistan’a verilen teklifler benzer bir toparlanma gösterdi.

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