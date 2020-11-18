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Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları istikrarlı bir şekilde artıyor

Küresel hurda piyasasında devam eden yükseliş trendi ve yerel piyasadaki kısıtlı arz Pakistanlı hurda alıcılarında endişeler yaratmaya devam ediyor.

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