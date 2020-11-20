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Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları global piyasadaki olumlu görünüm sonucu arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Pakistan’da konteyner bazında ithal değirmen hurdası fiyatlarındaki artış hız kazandı.

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