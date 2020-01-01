﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da hurda alımı Ramazan ayı nedeniyle durdu

Nisan ayının ilk yarısında stoklarını yenileyen Pakistanlı hurda alıcılarının çoğu Ramazan ayının başlamasıyla piyasadan çekildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.