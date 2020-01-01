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Pakistan’da değirmen hurdası fiyatları önemli oranda düştü, daha fazla düşüş bekleniyor

Pakistan’da yerel ve ithal değirmen hurdası fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi bu hafta Pakistanlı çelik üreticilerinin talebinin artmasına yol açtı.

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