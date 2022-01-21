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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’a verilen ithal hurda teklifleri güçlü, nihai mamul piyasasındaki beklentiler olumsuz

Son kullanıcı talebini artırmayı amaçlayan Pakistanlı üreticiler, bu haftanın sonunda inşaat demiri fiyatlarını düşürme kararı aldı.

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