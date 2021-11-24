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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’a verilen ithal hurda teklifleri düştü, alıcılar temkinli

Fiyat trendlerinin geleceğine yönelik karmaşık beklentiler nedeniyle Pakistan’ın hurda ithalatı durgun seyretmeye devam etti.

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