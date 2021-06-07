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< Hurda ve Hammadde

Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları beklendiği üzere 51-61$/mt arttı

Geçen hafta öngörüldüğü üzere, ABD’nin Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları kaliteye göre değişmek üzere 51-61$/mt artış gösterdi.

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