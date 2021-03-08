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NMDC toz cevher ve parça cevher fiyatlarını Mart teslimli siparişler için değiştirmedi

Hint madenci NMDC Limited bugün yaptığı açıklamada, bu ay teslimli siparişlerde toz cevher ve parça cevher fiyatlarını değiştirmediğini belirtti.

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