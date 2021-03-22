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NMDC toz cevher ve parça cevher fiyatlarını artırdı

NMDC Limited, bu ayın başında Mart ayı fiyatlarını sabit tutacağına yönelik kararını değiştirerek, toz cevher ve parça cevher fiyatlarını artırdı.

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