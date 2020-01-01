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< Hurda ve Hammadde

Nihai mamul segmentindeki olumlu görünüm pik demir alıcılarını yeniden alım yapmaya teşvik etti

Başta sıcak sac olmak üzere nihai mamul sektörlerindeki olumlu görünüm bazı pik demir alıcılarını yeniden alım yapmaya teşvik etti.

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