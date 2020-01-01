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< Hurda ve Hammadde

Küresel pik demir üreticileri hedef fiyatlardan satış yapamadı

Çin çelik piyasasındaki hızlı düşüşün ardından, BDT merkezli pik demir tedarikçileri fiyatlarını indirme yoluna gitti.

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