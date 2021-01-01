﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Küresel pik demir piyasasında alımlar zayıf seyretmeye devam ediyor

Bazı bölgelerde pik demir talebi olsa da, küresel piyasada alımlar, teklifler ve karşı teklifler arasındaki fark nedeniyle sınırlı kaldı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.