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< Hurda ve Hammadde

Küresel pik demir piyasası teklifler ve karşı teklifler arasındaki uyumsuzluk nedeniyle durgun

Başlıca üreticilerin ve onların müşterilerinin gösterdiği ilgi arasındaki fark, küresel pik demir piyasasında alımları baskıladı.

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