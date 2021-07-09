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< Hurda ve Hammadde

Küresel pik demir piyasası düşük karşı teklifler ve Hint tedarikçilerin agresif politikaları nedeniyle baskı altında

BDT ve Brezilya çıkışlı pik demire olan ilgi, teklifler ve karşı teklifler arasındaki fark nedeniyle sınırlı kalmaya devam etti.

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