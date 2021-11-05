﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Küresel pik demir piyasası ABD’ye yapılan yeni bağlantılarla desteklendi

Brezilya ve Rusya’dan ABD’ye yapılan pik demir bağlantıları, piyasada heyecana neden oldu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.