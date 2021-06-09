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Küresel pik demir fiyatları ABD’ye yapılan yeni satışlarda toparlandı

Bu hafta BDT’li pik demir tedarikçileri fiyat düşüşlerine yönelik baskılara direnç göstermeyi başardı ve satış fiyatlarını ...

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