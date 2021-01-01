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< Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de ithal hurda fiyatları yakında dibi görecek, Asya piyasası tatil öncesinde yavaşladı

Bu haftanın başında, Türkiye hükümetinin attığı adımların ardından, Türk lirası, başlıca para birimleri karşısında kademeli olarak değer kazandı.

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