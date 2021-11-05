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Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithal hurda piyasasında durum hızla değişti

Geçtiğimiz hafta boyunca, Türkiye ithal hurda piyasasında durum hızla değişti. Hafta kötü beklentilerle başlarken, hafta boyunca ...

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