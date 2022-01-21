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< Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithal hurda piyasası sessiz, Asya piyasalarında yukarı yönlü trend devam ediyor

Türk üreticilerin ve deep sea hurda satıcılarının beklentileri bu hafta, son yapılan hızlı bağlantıların ardından farklılaştı. ...

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