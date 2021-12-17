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Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithal hurda piyasası kurdaki değişimlerden önemli ölçüde etkilendi

- Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye ithal hurda piyasasına sessizlik hakim oldu. ABD Merkez Bankası’nın ve ...

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