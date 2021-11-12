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Küresel Hurda Piyasasına Bakış: Türkiye ithal hurda piyasası istikrar kazandı, Asya’da düşüş devam etti

Geçtiğimiz hafta, Türkiye ithal hurda piyasası, benzer seviyelerde gerçekleştirilen deep sea bağlantılarıyla istikrar kazandı. ...

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