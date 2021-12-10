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< Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithal hurda fiyatları sert düşüş sonrası istikrar sinyalleri veriyor, Asya’da düşüş sürüyor

Geçen hafta, Türkiye'nin ithal hurda fiyatları keskin bir düşüş kaydetti. Bu düşüşün ilk beklentilerden daha fazla olması ...

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