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< Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye hurda fiyatlarındaki artışta başı çekiyor

Uluslararası hurda fiyatları, içinde bulunduğumuz haftada Türkiye’nin önderliğinde yükselişe geçti.

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