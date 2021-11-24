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< Hurda ve Hammadde

Kurdaki dalgalanma Türkiye yerel hurda piyasasını etkiliyor

Son iki gündür Türk lirası-ABD doları kurunda gözlenen derin dalgalanma, Türk üreticilerin hurda akışını sürdürebilmek için ...

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