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< Hurda ve Hammadde

Koklaşabilir taş kömürü fiyatları ivme kazandı, Çin ithalata temkinli yaklaşıyor

Koklaşabilir taş kömürü üretiminde öne çıkan bölgelerde görülen arz kesintileri ve bu durumun yakın zamanda devam edeceğine ...

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