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Kok fiyatları daha da düştüğünden Çin ithal koklaşabilir taş kömürü piyasasında beklentiler olumsuz

Çin’de yerel kok fiyatları keskin bir düşüş kaydederek ithal koklaşabilir taş kömürü piyasasındaki beklentileri zayıflattı.

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