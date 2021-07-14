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< Hurda ve Hammadde

Kardemir yerel hurda alım fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi

Bugün itibarıyla Kardemir, yerel hurda alım fiyatlarını 100-150 TL/mt veya 16-22$/mt yükselttiğini açıkladı.

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