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< Hurda ve Hammadde

Kanto ihalesinde hurda fiyatları 75$/mt’un üzerinde artış kaydetti

Japonya çıkışlı hurda fiyatları Aralık ayı Kanto Tetsugen ihracat ihalesinde 78$/mt artış gösterdi.

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