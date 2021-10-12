﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Kanto ihalesinde 60$/mt’un üzerinde artış görülmesi Japonya çıkışlı hurda fiyatlarının artmaya devam edeceğini gösteriyor

Aylık düzenlenen Kanto Tetsugen ihracat ihalesinde, Japonya çıkışlı hurda fiyatları 61,5$/mt artış gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.