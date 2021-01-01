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< Hurda ve Hammadde

Kanto ihalesi Japonya çıkışlı hurda fiyatlarının yukarı eğilimli olduğunu gösterdi

Japonya çıkışlı hurdaya olan talep uluslararası piyasalarda iyi seyretmese de tedarikçiler, yüksek fiyat seviyelerinden satış yapmak istiyor.

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