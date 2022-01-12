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< Hurda ve Hammadde

Kanto hurda ihracat ihalesi yüksek fiyatlardan kapatıldı, bir sonraki Japonya çıkışlı satışlara yönelik beklentiler güçlendi

Yapılan son Kanto ihracat ihalesinde Japonya çıkışlı hurda fiyatları beklendiği üzere gözle görülür bir şekilde arttı.

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