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< Hurda ve Hammadde

Kanada’dan Türkiye’ye yapılan hurda satışı ABD çıkışlı bağlantıyla neredeyse aynı fiyattan gerçekleşti

Dün Türkiye ithal hurda pazarında Kanada çıkışlı bir hurda bağlantısı duyuruldu.

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