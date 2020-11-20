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Kanada çıkışlı birinci kalite koklaşabilir taş kömürü fiyatları 160$/mt CFR Çin seviyesini aştı

20 Kasım’da sona eren haftada, Çin’e verilen birinci kalite koklaşabilir taş kömürü ve sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları yükseldi.

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