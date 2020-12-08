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< Hurda ve Hammadde

Japonya’daki yüksek yerel hurda fiyatları ihracat fiyatlarındaki artışı destekleyecek

Japonya’da hurda fiyatları artmaya devam etti, bu da yakın gelecekte ülkeden dış piyasalara verilen hurda fiyatlarını desteklemeye devam edecek.

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