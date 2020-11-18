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< Hurda ve Hammadde

Japonya’da yerel hurda fiyatları ihracat fiyatlarına yetişmek için tekrar yükseldi

Tokyo Steel, yerel hurda alım fiyatlarını 500 JPY/mt (4,8$/mt) yükseltti. 

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