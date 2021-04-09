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< Hurda ve Hammadde

Japonya’da Kanto’nun hurda ihalesi hafif yüksek bir fiyattan kapandı, Vietnam’dan gelen talep arttı

Japonya çıkışlı hurda fiyatları kademeli bir şekilde artmaya devam etti.

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