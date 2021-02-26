﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Japonya daha yüksek fiyatlardan yeni hurda satışları yaptı

Bu hafta daha yüksek Japonya çıkışlı hurda fiyatları, Güney Kore ve Tayvan gibi farklı rotalara yapılan satışlarda doğrulandı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.