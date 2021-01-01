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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı yüksek kalite hurda fiyatları güçlü talep sonucu arttı

yüksek kalite hurdaya gösterilen güçlü ilgi sonucunda Japonya çıkışlı hurda fiyatları daha da artmaya devam etti.

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