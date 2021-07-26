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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı yüksek kalite hurda fiyatları güçlü seyrediyor, H2 kalite hurda fiyatları düşük karşı teklifler nedeniyle geriledi

Japon tedarikçiler, hem iç piyasalarında hem de Güney Kore’de yüksek kaliteli hurdaya gösterilen güçlü ilginin tadını ...

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