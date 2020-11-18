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Japonya çıkışlı hurdanın istikrarlı bir şekilde talep görmesi fiyatlarını artırdı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Japonya çıkışlı hurda fiyatları arttı.

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