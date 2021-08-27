﻿
Türkçe
 | Giriş 
<

Japonya çıkışlı hurda için verilen karşı teklifler daha da düştü, Asyalı alıcılar hala yüksek kalite hurda arıyor

Japonya çıkışlı hurda fiyatları, çoğunlukla müşterilerin verdiği düşük karşı tekliflerin yarattığı baskı nedeniyle düşmeye devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.