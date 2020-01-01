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Japonya çıkışlı hurda fiyatlarındaki artış Kanto ihalesinin ardından durdu

Japonya çıkışlı hurda fiyatları, 10 Mart’ta Kanto Tetsugen ihalesinin sonuçlarının açıklanmasının ardından yatay seyretti.

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