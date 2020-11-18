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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları yükseldi, Tokyo Steel yerel fiyatlarını daha da artırdı

Bu hafta Japon hurda ihracatçıları fiyatlarını artırmaya başladı ve Güney Kore’den verilen düşük karşı tekliflere tepki vermeyi bıraktı.

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