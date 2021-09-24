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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları ülkedeki ve Vietnam’daki güçlü talepte birlikte daha da yükseldi

Güçlü hurda talebi ve yerel üreticilerden gelen karşı tekliflerdeki artış, bu hafta Japon hurda tedarikçilerine güçlü bir ...

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