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Japonya çıkışlı hurda fiyatları tekrar düştü, tedarikçiler daha fazla düşüş istemiyor

Japonya çıkışlı hurda fiyatları, başlıca satış pazarlarından verilen karşı tekliflerin düşük olması nedeniyle bu hafta baskı altında kaldı.

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