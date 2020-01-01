﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları son bağlantılarda arttı, Kanto ihalesinden sonra daha da artacak

Japonya çıkışlı hurda fiyatları küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketi takip etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.