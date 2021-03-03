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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları şimdilik yatay seyrediyor

Japon tedarikçiler, geçen hafta ve bu haftanın başında yaptıkları artışların ardından şimdilik fiyatlarını daha fazla artırmamaya karar verdi.

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